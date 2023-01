Cds - Il Napoli non ha gradito il metro arbitrale di Sozza: Kvara non s'è allenato per le troppe botte

L'arbitraggio di Sozza non è stato particolarmente apprezzato dal Napoli.

L'arbitraggio di Sozza non è stato particolarmente apprezzato dal Napoli. Pur non essendoci episodi chiave, la gestione permissiva del direttore di gara che ha come caratteristica di fischiare poco (come gli ha ricordato Handanovic nel pre-partita) ha consentito il gioco duro dei nerazzurri che hanno maggiorte fisicità. Secondo il Corriere dello Sport "il club azzurro non ha gradito le scelte del fischietto di Seregno e c'è preoccupazione per il georgiano che ha saltato l'allenamento odierno".