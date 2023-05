CdS - Il Napoli va dritto su Koopmeiners: servono 40 mln e lo vuole ADL

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla del prossimo mercato del Napoli e dell'interesse per il centrocampista dell'Atalanta Koopmeiners.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il club azzurro ha un piano-K di altissimo livello. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla del prossimo mercato del Napoli e dell'interesse per il centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners.

"Anzi, se vogliamo è un’idea che parte da lontano, sin da quando il signore in questione sfilò da avversario di Europa League con la maglia dell’AZ: era il 2020 e lui è Teun Koopmeiners. Un centrocampista vero, completo: le due fasi e un sinistro preciso e potente. Piace da morire, l’olandese, e il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni: il Napoli ci prova. Convinto. Con o senza Giuntoli: il ds, ormai in orbita Juve ma in attesa di chiarire la propria posizione con De Laurentiis, lo stima tremendamente.