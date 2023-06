CdS - Il pasticciotto campano: ADL ha pronto biennale per Sousa con opzione

Così il Corriere dello Sport definisce la vicenda che riguarda il possibile approdo di Paulo Sousa al Napoli dalla Salernitana

Il pasticciotto campano. Così il Corriere dello Sport definisce la vicenda che riguarda il possibile approdo di Paulo Sousa al Napoli dalla Salernitana: "De Laurentiis vuole Sousa in panchina e si dice che abbia pronto un biennale con opzione, ma giovedì la Salernitana ha esercitato l’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2025 con una di quelle Pec che al Napoli hanno contribuito a rovinare il rapporto con Spalletti.

Corsi e ricorsi: Iervolino non s’è incavolato di brutto con il collega e il suo tecnico, ma certo benissimo non l’ha presa. E intanto tornano parole come boomerang: DeLa, citando un vecchio detto napoletano e abbinandolo alla ricerca dell’allenatore, ha sempre dichiarato: «Perché sfruculiare il pasticciotto?». Perché andare a infastidire o a rovinare i piani di un altro club avvicinando un tesserato sotto contratto? E ancora: «Non pago clausole o penali». In questo caso, se all’incontro di venerdì seguirà un atto ufficiale, calzerebbe a pennello un altro vecchio e caro detto popolare: mai dire mai".