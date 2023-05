Cds - Il piano di ADL per blindare Osimhen: cifra 'choc' per cederlo e idea rinnovo

Non sarà facile trattenere Victor Osimhen, ma De Laurentiis vuole provarci

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sarà facile trattenere Victor Osimhen, ma De Laurentiis vuole provarci. Intanto, la sua cessione sarà presa in considerazione soltanto al cospetto di una proposta indecente da almeno 150-160 milioni (a giorni alterni anche 180). Il patron azzurro pensa a blindarlo, ma come scrive il Corriere dello Sport "la storia non sarà di semplice lettura e neanche scontata" anche perché sul nigeriano ci sono tanti top club europei come Chelsea, United e Liverpool e la sfrenata ricchezza del Newcastle; il Psg con i suoi petrodollari; l’eterno fascino del Real; la teutonica fierezza del Bayern.