CdS - In mezzo c'è Ndombele: ecco chi la spunta nei quattro ballottaggi di Spalletti

Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sui ballottaggi di casa Napoli per la sfida al Milan

"Ci sono quattro punti interrogativi nel Napoli , che stanno per essere trasformati in esclamativi: è una questione tecnica, anche tattica, persino fisica, perché nelle apparenti minuzie si nasconde una strategia". Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sui ballottaggi di casa Napoli per la sfida al Milan, con il quotidiano che prova ad anticipare le mosse di Luciano Spalletti.

"Kim non ci sarà, Spalletti ha già investito delle responsabilità del caso Juan Jesus, che ha conoscenze radicate di questo mondo. In mezzo, è saltato Anguissa, stavolta colpa di due gialli in pochi minuti, e pure stavolta l’erede è stato individuato, toccherà a Ndombele che sembra in vantaggio su Elmas.

E in attacco, tra Politano e Lozano, la corsia sembra debba appartenere all’italiano, che per interpretazione sembra più adatto ad una gara che avrà bisogno di strappi e pure di equilibrio. L’ultima perplessità, manco a dirlo, a sinistra, in basso: Mario Rui o Olivera. L’assenza di Anguissa e Kim toglie saltatori su angoli e punizioni laterali; il rientro di Osimhen e la struttura di Ndombele, mescolati alla padronanza di Juan Jesus, sistemano la questione e spingono a credere che stavolta tocchi al portoghese, più rapido per un Brahin Diaz.