CdS - Infortunio Osimhen: ecco cosa trapela dal quartier generale azzurro

"Ma queste sono le percezioni d'una distanza ancora siderale, che va ridotta, anzi azzerata e poi scientificamente sostenuta con esami".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Quando Victor Osimhen arriverà a Castel Volturno, invece che guardargli il ginocchio destro o di dare uno sguardo ai tendini, lo fisseranno negli occhi, perché lì c'è scritto tutto". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito all'infortunio dell'attaccante nigeriano: "Anche se in fin dei conti in Portogallo, durante Arabia Saudita-Nigeria, la resa sia stata ispirata da qualche cigolio, in arte un amabile ed insopportabile affaticamento, dal quale è ovviamente sempre il caso di diffidare. Tanto che ieri lo staff medico nigeriano lo ha tenuto fermo a scopo precauzionale.

Ma queste sono le percezioni d'una distanza ancora siderale, che va ridotta, anzi azzerata e poi scientificamente sostenuta con esami: e nel momento in cui sarà possibile sbilanciarsi, il Napoli procederà. Per ora, ci sono i timori legittimi e le speranze egualmente accettabili. Poi, vengono i precedenti, e quelli un po' fanno barcollare".