CdS - Infortunio Politano: le ultime in attesa degli esami

"Matteo Politano è lo scotto degli impegni delle nazionali che il Napoli potrebbe pagare in vista delle trasferte di Genova e Braga: per la precisione, l’attaccante ha rimediato un risentimento al tricipite surale destro, e dunque al polpaccio della gamba destra". Il Corriere dello Sport scrive dell'esterno che ha lasciato il ritiro della nazionale ed è atteso a Napoli per gli esami del caso.

Per il momento salterà la seconda gara di qualificazioni europee che l’Italia giocherà martedì a Milano con l’Ucraina, e - si legge - fino a quando lo staff medico del Napoli non lo visiterà e soprattutto non valuterà i risultati degli esami va considerato in dubbio per la sfida con il Genoa. Mercoledì 20 settembre, poi, è in agenda l’esordio nella fase a gruppi di Champions con lo Sporting Braga in Portogallo: e cresce l’attesa per l’esito dei test.