Cds - Kim, c'è già lo United con 60mln: attende solo di sapere la cifra esatta della clausola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calcio va di fretta, non concede neanche la possibilità di godersi uno scudetto appena conquistato, scrive il Corriere dello Sport raccontando che il Manchester United bussa con i piedi e in mano ha un vassoio con dentro circa 60mln di euro per Kim: "L’unica risposta possibile, in presenza di una clausola che dal primo al quindici luglio consente al calciatore di liberarsi, è parliamone. Hanno cominciato, avrebbero già finito, non siamo al carteggio ma si potrebbe fare in fretta, proprio in quella finestra tenuta aperta un anno fa, al momento dell’acquisto di Kim.

C’è un filo di malinconia, succede quando un fresco eroe sta per salutare, ma in compenso il buon umore può restituirlo la plusvalenza reale di chi è stato pagato 18mln e sta per essere venduto a 60 e la consapevolezza che c’è una vita nuova. E’ stata concepita un anno fa, proprio dentro quel periodo vibrante, nel quale con gli addii dei pilastri, pareva non ci fosse un domani: e invece, Giuntoli ha stravolto antichi luoghi comuni, li ha demoliti con uno staff che è energia e che sta girando per il Vecchio Continente alla ricerca di un sostituto che abbia un’età invitante e costi sostenibili. Intanto il Manchester United aspetta di sapere il reale ammontare della cifra da versare per avere Kim, calcolo che va affrontato attraverso parametri che spostano di qualche milione il versamento".