Cds - Kim sarà del Bayern: accordo raggiunto, si aspetta solo la fine addestramento

Kim Min-Jae è ad un passo dall'addio al Napoli. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Bayern aspetta che il difensore lasci la caserma dove sta completando il servizio militare e poi potrà versare i 50 milioni al Napoli per acquistarlo, quelli della clausola valida da sabato al prossimo 15 luglio. Il club tedesco deve prima cedere Lucas Hernandez al Psg e poi potrà annunciare il centrale coreano che ha due telefonate concesse al giorno e internet limitato per restare informato.