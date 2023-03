Cds - Kvara sembra Maradona: non è più profanazione, lo penserebbe anche Diego!

Se lo chiede il Corriere dello Sport in un articolo di fondo in cui Kvaratskhelia viene accostato a Maradona - come fatto da Spalletti - per l'incredibile gol

Si può dire che sembra Diego, anche se Diego non è? Se lo chiede Alessandro Barbano del Corriere dello Sport in un articolo di fondo in cui Kvaratskhelia viene accostato a Maradona - come fatto da Spalletti - per l'incredibile gol all'Atalanta: " Per caso, qualcuno si offende? Si può, si può". Di seguito alcuni estratti:

"Prende sulle spalle il Maradona con tutti i tifosi che stanno dentro e lo scuote, ora di qua e ora di là, in mezzo a un nugolo di gambe atalantine. Che alla prima finta sbandano, alla seconda barcollano ubriache, alla terza provano a mettere tra lui e la porta brandelli di carne, ma non hanno più il controllo dei muscoli, perché la serpentina di questo ragazzo indiavolato sposta i loro corpi in una direzione sempre opposta al pallone. Potrebbe tirare subito, ma Khvicha non ci pensa neanche di azzardare un diagonale di sinistro. Potrebbe tirare alla seconda virata, ma ha ancora, nella visuale, una resistenza umana che si frappone tra la sua sagoma e quella di Musso. Lui avanzerà fino a quando il suo slalom non diventerà un vortice che scompagini ogni geometria e spazzi ogni ostacolo. Perché è un predestinato, e non è scritto che possa fallire.

Certo, il Napoli è molte cose. Tutte belle. Ma, in mezzo a questa stupenda comitiva, sembra Diego. Sembrare ed essere non sono la stessa cosa. L’accostamento non toglie unicità alla memoria, ma non è più una profanazione. E siamo certi che, se il Pibe potesse vederlo giocare, lo penserebbe anche lui".