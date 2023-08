CdS - Kvaratskhelia vuole ingaggio top: distanza notevole con l'offerta di ADL

Khvicha Kvaratskhelia pronto a chiedere 5 milioni di euro per rinnovare il suo contratto. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia pronto a chiedere 5 milioni di euro per rinnovare il suo contratto. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il libro del contratto, però, è stato riaperto: "Il suo manager Mamuka Jugeli ha cominciato a discutere con Adl e continuerà presto, a quanto pare, considerando che è annunciato in Italia, anzi a Napoli, proprio in queste ore. Il presidente, invece, rientrerà nei pressi della partita con il Sassuolo, e a questo punto è consequenziale pensare a un incontro.

In questa fase, a quanto pare, la distanza è notevole: Kvara vorrebbe rientrare in un range che si aggira intorno ai 5 milioni più uno di bonus, praticamente il doppio del tetto ingaggi fissato una stagione fa dal Napoli. Salvo eccezioni. Non troppo tempo fa, le cifre del rinnovo si attestavano intorno ai 2,5 milioni più bonus, per un totale di 3-3,5 milioni che fanno il paio con il famoso tetto degli stipendi; ma a quanto pare la controproposta è stata il doppio. Ovvero: un anno di contratto in più - fino al 2028 - e uno stipendio di 5 milioni di base più un milione di bonus.