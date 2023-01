Cds - L'Inter riapre il campionato! Napoli 'calcolatore' e abbagliato dalle luci dei nerazzurri

Napoli calcolatore per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gara da dimenticare per gli azzurri come scrive il quotidiano

Napoli calcolatore per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gara da dimenticare per gli azzurri come scrive il quotidiano: "Nulla è per sempre e il Napoli cade a San Siro, abbagliata dalle luci di un’Inter che si prende la scena, riapre il campionato per sé e anche per gli altri, si inorgoglisce della sua presenza al termine di un’ora e mezza lucidamente autorevole, spesa per ridarsi quel tono vagamente smarrito. Dzeko ci mette la testa, Inzaghi ci infila la faccia, il resto è consegnato alla generosità di una squadra che senza mai smarrirsi rimane dentro una partita complicata".