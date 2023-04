Cds - La furia di Spalletti: sette torti in due gare col Milan

Dai cartellini dell’andata (Leao graziato, Kim e Anguissa stangati) al rigore non fischiato su Lozano

Dai cartellini dell’andata (Leao graziato, Kim e Anguissa stangati) al rigore non fischiato su Lozano: sono in totale sette gli errori nelle due partite col Milan costate l'eliminazione dalla Champions League. Come scrive il Corriere dello Sport, oltre agli errori del Napoli, Spalletti sottolinea quelli dei due direttori di gara, Kovacs e Marciniak, quest'ultimo tradito dal Var col mancato rigore assegnato per fallo di Leao su Lozano.

Il quotidiano scrive: "La rabbia va rinchiusa nelle pareti di Castel Volturno, lasciando che evapori in fretta, però ci sono almeno sette episodi - dentro quelle tre ore che appartengono al passato - a cui è complicato ripensare, senza ritrovarsi travolto da strani e persino un po’ audaci osservazioni che nascono dall’anima. Quel che succede tra Leao e Lozano è l’ultimo frame di una settimana rovente".