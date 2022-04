CdS - La reazione del pubblico del Maradona: avviata una rivoluzione ambientale

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si analizza la reazione dei tifosi del Maradona al bruciante ko con la Fiorentina:

"La risposta più emozionante ch’è arrivata in una giornata sbagliata: l’applauso dei 50mila e quell’invito a credere ancora in qualcosa che si chiami scudetto trascina il Napoli in una dimensione nuova". Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si analizza la reazione dei tifosi del Maradona al bruciante ko con la Fiorentina:

"Lo rende partecipe e forse protagonista d’un mutamento culturale, nel quale la sconfitta va accettata evitando catastrofismi di pancia, e ribadisce che in questa stagione, silenziosamente, s’è avviata una specie di rivoluzione ambientale: la quinta sconfitta in campionato al “Maradona”, l’ottava stagionale nel giardino di casa, ha semplicemente diffuso una comprensibile delusione di massa, l’effetto naturale d’uno shock calcistico, tutto qua. E però è il clima che ha stupito, la matura partecipazione, l’invocazione, l’applauso, la cruda consapevolezza che nello sport c’è chi vince e c’è chi perde".