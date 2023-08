CdS - Lozano, accordo Napoli-Psv! Domani le visite ad Eindhoven

Hirving Lozano sta per salutare il Napoli.

Hirving Lozano sta per salutare il Napoli. Secondo l'edizione online del Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis ha trovato l'accordo per la cessione dell'attaccante messicano che già domani sarà ad Eindhoven per le visite mediche con il PSV Eindhoven. ll club olandese verserà nelle casse azzurre una cifra di circa 15 milioni più bonus.

Dopo 4 anni Lozano torna in Olanda. Il Ckucky era ormai ai margini del Napoli, non avendo giocato nelle prime due giornate. Per il messicano si tratta di un ritorno in Olanda, nel club che l'ha lanciato in Europa. Lo stesso PSV lo aveva ceduto al Napoli nel 2019 per circa 40 milioni, fu una richiesta specifica di Ancelotti che nel Mondiale dell'anno precedente in Russia l'aveva visto dal vivo quando fu decisivo nella storica vittoria del Messico contro la Germania.