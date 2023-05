CdS - Luis Enrique in cima alla lista di ADL: ha tutto per essere l'erede di Spalletti

"Luis Enrique, in arte Lucho, racchiude in sé le caratteristiche dell’allenatore che sembra nato proprio per allenare questo Napoli"

© foto di Uefa/Image Sport

"Il Napoli intensifica i contatti per la successione di Spalletti: l’ex ct della Roja Luis Enrique ora è in cima alla lista". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'erede di Spalletti sulla panchina del Napoli.

"In se stesso Aurelio De Laurentiis non ha mai smesso di credere: sarà il potere delle folgorazioni del passato, di quei guizzi geniali che hanno fatto luce nella Napoli soffocata dalle ombre; oppure, semplicemente, sarà la natura da rabdomante, che pure l’ha ispirato. Ora che è tutto «deciso», bisogna semplicemente aspettare il 4 giugno per stringers i la mano con Luciano Spalletti e salutarsi, sta arrivando un tempo nuovo, in cui le banalità sono rigorosamente vietate: Luis Enrique, in arte Lucho, racchiude in sé le caratteristiche dell’allenatore che sembra nato proprio per allenare questo Napoli, ha le phisique du role di chi deve conservare, semmai pure dilatare, quel profilo internazionale che si respira dal 2013; e poi è la figura «alta», il colpo di teatro e ad effetto per incollare i cocci in un ambiente che all’allenatore dello scudetto s’è legato, giustamente, in maniera quasi morbosa".