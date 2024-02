CdS - Mazzarri a rischio esonero! Anche una vittoria col Barça potrebbe non bastare: i dettagli

Walter Mazzarri a rischio esonero. Sì. Non subito, perché tra pochissimi giorni c'è il Barcellona.

Walter Mazzarri a rischio esonero. Sì. Non subito, perché tra pochissimi giorni c'è il Barcellona. Ma anche una vittoria in Champions League agli ottavi di finale potrebbe non bastare. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il frastuono dei fischi del Maradona spacca i timpani dei giocatori a capo chino sotto la curva, l’odore acre della delusione si mescola alle proteste e il nome di Marco Giampaolo comincia a riempire le cronache dei sospetti.

Totalela panchina di Walter Mazzarri sta andando in frantumi. La situazione complessiva del Napoli - tra risultati, classifica, ambiente e prospettive - è molto compromessa. Forse irrimediabilmente: ecco perché, nonostante l’allenatore sia stato confermato anche ieri, dopo l’ennesimo finale deludente e un’altra prestazione priva di gioco, personalità e idee diverse dalle iniziative personali (Ngonge) e dal pallone a Kvara, un’eventuale vittoria con il Barça potrebbe non bastare. Potrebbe non essere sufficiente ad evitargli l’esonero dopo tre mesi e 17 partite".