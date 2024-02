Cds - Mazzarri vuole prudenza: sarà 3-5-1-1, soltanto due attaccanti e sorpresa Zielinski

Confermato il passaggio al 3-5-1-1 con Kvaratskhelia rifinitore dietro Simeone mentre la novità è il possibile rilancio di Zielinski dal primo minuto.

TuttoNapoli.net

Confermato il passaggio al 3-5-1-1 con Kvaratskhelia rifinitore dietro Simeone mentre la novità è il possibile rilancio di Zielinski dal primo minuto. Secondo il Corriere dello Sport "Mazzarri ha deciso di abbandonare di nuovo il 4-3-3 che tanto piace alla squadra e anche il 3-4-3 (con Politano nel tridente), per tornare a un assetto molto più coperto e prudente, però con due carte che nelle intenzioni dovrebbero sparigliare il campo. La prima: Kvaratskhelia trequartista alle spalle del Cholito, così da provare e eludere raddoppi e gabbie; Zielinski inserito nei cinque di centrocampo a galleggiare tra le linee".

CHE NAPOLI SARA'? Per il quotidiano sarà un Napoli "attento ma non blindato, insomma. Coperto ma non ermetico e consegnato al contropiede in netta inferiorità sull’onda di un unico principio: non prenderle. Contro Sarri il tema fu ispirato dall’emergenza tra assenze e squalifiche, ma ieri sull’aereo per Milano sono saltati tutti tranne Osi (in Africa) e Mario Rui (squalificato). Meret e Olivera tornano disponibili".