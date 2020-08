CdS - Milik si è convinto: la Roma è a un passo! Under, Riccardi e si tratta sul conguaglio: i dettagli

Pian piano, dopo aver assaporato la possibilità di vestire la maglia della Juventus, Arkadiusz Milik si sta convincendo ad accettare la Roma. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'attaccante polacco sarebbe potuto arrivare in giallorosso già quattro anni, quand'era all'Ajax, poi non se ne fece niente. Ma adesso Arek può davvero sbarcare nella capitale.

DZEKO-JUVE, MILIK-ROMA - Aspettava la Juventus, che invece ha deciso di virare su Edin Dzeko. Per questo, nel valzer degli attaccanti, Milik alla fine dovrebbe finire alla Roma, per il quale è l'obiettivo numero uno in caso di cessione (probabile) del bosniaco. Oltre a Cengiz Under e il centrocampista classe 2001 Alessio Riccardi, Aurelio De Laurentiis chiede 15 milioni per lasciar partire l'ex Ajax. Il club capitolino, invece, non vorrebbe offrirne più di 10, oltre i due cartellini. Distanza da colmare, ma la cosa importante è che nel frattempo il giocatore si stia decidendo ad accettare la destinazione giallorossa.