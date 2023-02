CdS - Napoli campione al 99,46%: lo dice la scienza

È una proiezione costruita attraverso una simulazione ripetuta migliaia di volte, e con indici anche molto differenti, ma con un risultato finale sempre identico.

"È una proiezione costruita attraverso una simulazione ripetuta migliaia di volte, e con indici anche molto differenti, ma con un risultato finale sempre identico.

Sempre, non si scappa: il Napoli, secondo un’analisi di Opta articolata in base a una serie di parametri, ha il 99,46% di probabilità di vincere lo scudetto. Mani a posto e occhi aperti, please: la società di elaborazione dati sportivi ha ricavato la percentuale inserendo i punti, le vittorie, le sconfitte, i gol fatti e subiti, il cammino, il calendario, lo stato di forma e i precedenti di tutte le squadre di Serie A ed è venuto fuori quello che tutti pensano, alcuni sussurrano e soltanto in pochi urlano".