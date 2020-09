CdS - Napoli e Roma vicinissime all'accordo, ma Milik blocca tutto: vuole andare alla Juve a zero

La musica è ancora ferma, non c'è ancora stato il via per il ballo degli attaccanti. "Milik blocca la giostra del gol", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, raccontando del braccio di ferro tra il Napoli e l'attaccante polacco, che non accetta per ora la Roma e vorrebbe soltanto la Juventus, a parametro zero tra sei mesi, trattenendo di fatto Edin Dzeko a Trigoria. La Vecchia Signora, tuttavia, pare aver abbandonato la pista e per questo l'attaccante polacco si starebbe convincendo ad accettare anche la destinazione giallorossa.

ACCORDO VICINO - Tra Napoli e Roma esiste quasi un accordo, i due club ci sono molto vicini. Secondo il quotidiano romano, Cengiz Under e Jordan Veretout non sono compresi nell'affare, ma i due club avrebbero definito i confini della trattativa: 20 milioni di euro cash nelle casse della società azzurra più altri 5 di bonus. Le parti sono vicine, ma manca ancora il benestare di Milik in persona. Tuttavia, visto che la Juve s'è defilata, potrebbe convincersi e accettare.