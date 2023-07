Cds - Napoli su Milinkovic, ADL può convincere Lotito con due contropartite: i dettagli

Juve, Napoli e Inter si sono informate per Milinkovic, una risorsa per Sarri e un “problema” per la Lazio, in scadenza

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Juve, Napoli e Inter si sono informate per Milinkovic-Savic, una risorsa per Sarri e un “problema” per la Lazio, in scadenza e senza alcuna intenzione di prolungare il contratto. Di sicuro c’è il prezzo di uscita fissato da Lotito: 40 milioni e niente sconti. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, DeLa ha un margine di cassa ampio e dispone di giocatori che alla Lazio farebbero comodo. Due nomi su tutti: Zielinski, indicato da Sarri come principale alternativa di Milinkovic, e Politano, uno degli esterni valutati a Formello. Ma il giocatore preferisce la Juve.