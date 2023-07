CdS - Napoli su Milinkovic da tempo: ha soldi e due calciatori per convincere Lotito

Sergej Milinkovic-Savic e la Lazio entrano nella settimana più calda dell’estate, non solo per il meteo

Sergej Milinkovic-Savic e la Lazio entrano nella settimana più calda dell’estate: Lotito freme e attende il gioiello serbo, ballando tra l’ipotesi (concreta) del divorzio e l’ultimo (disperato) assalto per tentare il rinnovo. Il centrocampista serbo potrebbe scatenare una vera e propria asta e secondo quanto scrive il Corriere dello Sport il Napoli avrebbe due calciatori che potrebbero convincere Lotito:

"La Juve resta nell’ombra, pronta all’agguato. L’Inter non c’è o fa sapere di non esserci, entrerebbe in gioco solo nel caso in cui partisse Barella a fronte di un’offerta irresistibile dalla Premier. Il Napoli si era informato in tempi non sospetti. Lotito non deroga dal prezzo stabilito a suo tempo: 40 milioni cash. La Juve gioca al ribasso, l’Inter non ha il budget, il Napoli avrebbe soldi e giocatori (Zielinski e Politano) per trattare con Lotito senza essere attraente per Sergej, che non pare aver preso in considerazione le sirene arabe dell’Al-Hilal. Dalla Premier nessuno si è mosso con decisione".