Cds - Napoli tranquillo su Kvaratskhelia: ha già parlato con agente e a fine anno ci sarà aumento di stipendio

Le voci sul Real Madrid non spaventano De Laurentiis. Il Napoli, infatti, come scrive il Corriere dello Sport, è pronto a blindare Kvaratskhelia. Il ds Giuntoli ha già incontrato più volte il signor Mamuka in questi mesi e ha dichiarato che a fine stagione andrà in scena un adeguamento: il Napoli ha acquistato Kvara per 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi e lui ha firmato un contratto quinquennale, fino al 2027, da 1,4 milioni a stagione.