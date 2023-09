Cds - Natan, niente esordio fino alla Champions ma studia l'italiano e lavora sulla linea

Non ha paura della strada in salita che sta caratterizzando le sue prime settimane napoletane nonostante le zero possibilità finora

Natan Bernardo de Souza nella vita ne ha passate tante, racconta il Corriere dello Sport: ultimo di quattro figli, la povertà, un fratello (Felipe) costretto a vivere sulla sedia a rotelle a cui è legatissimo e a cui si ispira, la tentazione di smettere in preda a un crollo personale prima di trasferirsi al Flamengo e la fortuna di scampare al tremendo incendio che distrusse il convitto rubando anche la vita di dieci compagni d’accademia.

Non ha paura della strada in salita che sta caratterizzando le sue prime settimane napoletane. "Zero minuti, zero possibilità di giocare. Accadrà, certo. Prima o poi. Lui, nel frattempo, si allena sodo, studia la lingua e si esprime sempre in italiano con apprezzabile coraggio. Per vederlo dal primo minuto al centro della difesa, insomma, bisogna aspettare dopo la prima di coppa: impossibile cerchiare una data, roba da indovini; e probabilmente anche Rudi non è in grado di dire con precisione quando lo riterrà pronto. Nel frattempo lavora e studia. Sessioni tattiche con lo staff di Garcia per velocizzare l’inserimento e lezioni d’italiano per entrare al volo nei meccanismi e nella mentalità".