CdS non esclude la sorpresa Osimhen per l'Atalanta: le condizioni di Victor

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Speranza Osimhen per Bergamo: il Napoli ci crede. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che aggiorna sulle condizioni dell'attaccante nigeriano: "La prova del nove, of course, riguarda Victor Osimhen, Sua Maestà, il centravanti che fa impazzire mezzo universo, l’uomo dei sogni capace anche da solo - a volte - di cambiarti una partita, uno che sa incidere come pochi (come quasi nessuno) e che però ha saltato le ultime sei - quattro di campionato e due di Champions - e che ha bisogno di essere valutato sino a venerdì mattina, il D-day.

La maglia è pronta, gli schemi li ha osservati, ieri si è fatto un po’ di personalizzato tra campo e palestra (e non è mai una bella notizia) ma avendo un fisico bestiale, può permettersi anche di cominciare a rodare proprio mentre i motori del charter rullano sulla pista di Capodichino: mancano 48 ore al decollo, destinazione Gewiss Stadium, ex Azzurri d’Italia, c’è un sorriso qua e là, nonostante, siano cambiate tante cose, l’aria, gli schemi, pure i volti del Napoli, perché comunque ci sono tanti punti interrogativi sulle facce dello scudetto.