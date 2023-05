CdS - Opzione esercitata, ma Spalletti vuole sentirsi libero di scegliere e chiede incontro ad ADL: è gelo?

Il gelo tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis non è uno scherzo. Ne scrive Antonio Giordano per il Corriere dello Sport

Il gelo tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis non è uno scherzo. Ne scrive Antonio Giordano per il Corriere dello Sport: :"Il Napoli, attraverso una e-mail spedita via Pec, ha esercitato il diritto di prolungare di un anno, fino a giugno 2023, il contratto del tecnico: va da sé che al momento si tratta di un mini ciclo e soprattutto unilaterale. Ecco perché Spalletti vuole guardare un paio di occhi, non un monitor, e ascoltare parole, programmi e progetti. In sintesi: vuole sentirsi libero di scegliere e non incatenato alla burocrazia. Si o no: però parliamone come mai è accaduto negli ultimi mesi. Mai"