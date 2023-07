Cds - Osimhen, ADL non scende sotto i 180mln: la sua ossessione è il rinnovo

Chiacchierate in corso, Roberto Calenda, il manager, ascolta con devozione e aspetta che Adl si manifesti

