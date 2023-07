CdS - Osimhen dichiara amore al Napoli e il Psg s'arrende: la situazione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul futuro dell'attaccante nigeriano

Victor Osimhen dichiara il suo amore per il Napoli e il Psg vira su Kolo Muani. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul futuro dell'attaccante nigeriano: "Qualcosa è successo, non è mica sempre "colpa" dei giornalisti, ci sono stati echi, cifre, richieste indecenti da 180 milioni che De Laurentiis avrebbe invocato per sacrificare Osimhen; c’è stato l’appuntamento con il manager Calenda, una proposta di rinnovo, strategie eguali e diverse.

E poi, adesso, c’è dell’altro: c’è il Psg che si è messo a guardare a Francoforte, all’Eintracht, dunque a Kolo Muani, ma guarda un po’ proprio quando nella confessione di Victor Osimhen compare una precisa volontà. «Ho vinto con una squadra che apprezza le piccole cose che fai per loro. E dopo lo scudetto, qualsiasi cosa arriverà dopo sarà sempre importante per me, come la Champions, la Coppa Italia e tutto il resto. Io sto lavorando veramente duramente per far sì che ciò accada».