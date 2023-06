Cds - Osimhen, ecco gli eventuali sostituti: il primo della lista è Hojlund

Hojlund è l’erede, il Napoli ha scelto, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport in merito all'eventuale sostituzione di Victor Osimhen.

Hojlund è l’erede, il Napoli ha scelto, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport in merito all'eventuale sostituzione di Victor Osimhen. In caso di offerta irrinunciaible, allora il Napoli "tirerà fuori dalla 'pennetta' le relazioni del proprio staff tecnico, lascerà che il lavoro di scouting emerga ancora e di nuovo, leggerà gli algoritmi di questo nuovo mondo, s’approprierà di se stesso e poi si lancerà, avendo danaro a sufficienza, in un’area di rigore assai simile ad un’arena".

Il Napoli ha ascoltato Micheli e Mantovani ed ha stilato le gerarchie: "E Rasmus Winther Hojlund ha tutto ciò che serve ad una squadra che voglia restare nell’Olimpo: ha la forza dei vent’anni, ha la capacità di produrre (dieci gol complessivamente con l’Atalanta) ha un ingaggio che sta comodamente dentro i parametri (adesso, un milione loro) e pazienza se per accomodarsi con la Dea bisognerà essere consapevoli di dover affrontare un braccio di ferro tra i 40 e i 50 milioni di euro".



Chi è più accessibile è Beto dell’Udinese che può essere acquistato attraverso una telefonata o anche una Pec avendo clausola da 30mln di euro. Poi c'è Jonathan David (23) che s’è preso già l’eredità di Osimhen (26 gol quest’anno, 52 in 112 partite totali di Ligue 1) ed ha una valutazione che oscilla tra i 50 e 60 milioni.