CdS - Osimhen ha un prezzo, ma ADL attende l'agente per rinnovo

"Deve rimanere. A meno che non arrivi l’offerta irrinunciabile per la salute del Napoli", ha detto lunedì De Laurentiis

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Deve rimanere. A meno che non arrivi l’offerta irrinunciabile per la salute del Napoli", ha detto lunedì De Laurentiis pensando a quei 150 milioni che un giorno diventano 130 (minimo per rispondere al telefono) e un altro 149. Si parla di Victor Osimhen sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, col Napoli che fissa il prezzo per il suo bomber.

"Sono i giocatori da copertina, decisivi come Osimhen. Quelli che se vuoi arrivare in finale di Champions - come sogna DeLa - non possono mancare. A meno che non arrivi l’offerta irrinunciabile da 150 milioni. De Laurentiis ha detto testualmente di voler trattare un rinnovo biennale del contratto, in scadenza 2025, e così il prossimo passo sarà incontrare il manager di Victor, Roberto Calenda, per chiarire nell’ordine: i programmi del Napoli, la priorità di Osi, 24 anni e una fame identica al suo potenziale straordinario (31 gol quest’anno); i termini della proposta di prolungamento e ritocco dell’ingaggio (guadagna 4 milioni più bonus, è valutato 150 e i suoi conti non tornano); i contorni precisi dell’offerta irrinunciabile.