CdS - Osimhen infastidito dalle voci sullo United, ma CR7 si può ancora fare: oggi giorno chiave

Oggi giornata chiave per Ronaldo con il rientro a Napoli di De Laurentiis e un summit di mercato previsto con Giuntoli e Chiavelli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del colpo Antony per lo United ma spiega che CR7 può essere ancora una suggestione possibile per il club azzurro nonostante Osimhen sia infastidito da certe voci: "Cristiano è in rotta con il club e anche sabato è partito dalla panchina, e così Mendes, dopo averlo offerto in giro per l'Europa collezionando rifiuti su rifiuti, s'è rivolto al vecchio amico De Laurentiis. Che ha spiegato le condizioni e poi ha ancorato la sua barca in attesa degli eventi. Tranquillo e sereno".