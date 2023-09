Cds - Osimhen, non c'è il rinnovo: si rischia di arrivare a scadenza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è ancora accordo per il rinnovo di contratto di Victor Osimhen. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per ora, le fumate restano grigie. Tra un’estate c'è il rischio di ritrovarsi con un attaccante - uno dei principi della materia - con la scadenza imminente va inserito di diritto tra le previsioni meno lusinghiere.

Il resto - rinnovo a quindici milioni lordi, con clausole già da attivare sin dal 2024 per l’estero e pure in Italia - appartiene alle ipotesi sviluppate in quella serie di incontri assai ravvicinati, ma soltanto fisicamente , andati in scena dalle Dolomiti agli Appennini . Passando per Roma. Legalmente, non è ancora successo nulla".