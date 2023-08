Cds - Osimhen, rinnovo estenuante: sei incontri e nessun accordo, si tratta a oltranza

Il manager di Osimhen, Roberto Calenda, ha lasciato il ritiro dell’Aqua Montis dopo l’ultima riunione di martedì

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il manager di Osimhen, Roberto Calenda, ha lasciato il ritiro dopo l’ultima riunione di martedì: gli incontri con Adl, come si legge sul Corriere dello Sport, si sono fermati a sei - tra Dimaro e Rivisondoli - ma l’accordo non è ancora arrivato. E così la trattativa continua, a oltranza, inarrestabile. Una specie di mix tra la maratona di New York e quella di Boston: estenuante. E tra frenate e ripartenze le parti provano a limare le distanze sull’ingaggio e la clausola, sulla gestione dei diritti d’immagine e tutto lo scibile.

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).