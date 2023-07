Cds - Osimhen, rinnovo non si sblocca: il bomber attende novità e c'è il Psg

L’eventuale e immediata cessione di Mbappé creerebbe una necessità impellente al Psg e la candidatura di Osimhen tornerebbe prepotente nella lista

© foto di www.imagephotoagency.it

L’eventuale e immediata cessione di Mbappé creerebbe una necessità impellente al Psg e la candidatura di Osimhen tornerebbe prepotente nella lista. Come scrive il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha annunciato di voler rinnovare fino al 2027 il suo contratto in scadenza nel 2025, ma per il momento non c’è accordo. Osimhen attende in vacanza sviluppi sulla trattativa con De Laurentiis.