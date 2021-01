CdS - Osimhen salta la Juve: oltre al Covid, paga le conseguenze dell'infortunio

Victor Osimhen è ancora positivo al Covid-19 e dunque salterà sicuramente la sfida di mercoledì prossimo contro la Juventus. Un'assenza annunciata che l'edizione odierna del Corriere dello Sport associa anche all'infortunio rimediato in Nazionale. L'attaccante nigeriano è fermo da due mesi. Il Napoli, si legge, è in attesa che il dottor Canonico lo possa visitare per valutare precisamente lo stato delle cose, ma sarà possibile solo con la negatività.