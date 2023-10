Cds - Osimhen salterà sei partite: stop sarà di almeno 40 giorni

Lungo stop per Victor Osimhen dopo l'infortunio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di rientro dopo la prossima sosta

Lungo stop per Victor Osimhen dopo l'infortunio. Stop di almeno 40 giorni. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di rientro dopo la prossima sosta: "E' vero che per il Napoli c’è già stata vita senza Osimhen, ma avercelo è ben altra cosa e invece adesso andrà cosi: contro Verona, Union Berlino in Germania, Milan, Salernitana, Union Berlino al Maradona ed Empoli, Sua Maestà il Re se ne starà tra la tribuna e l’infermeria e dovrà curarsi e basta, riempiendosi gli occhi di Raspadori e di Simeone".