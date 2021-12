CdS - Osimhen, schiaffo al Napoli: è volato in Nigeria prima ancora del controllo decisivo

Victor Osimhen è partito in Nigeria e si ritiene pronto per giocare la Coppa d'Africa. A parlare della situazione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive di un attaccante già partito "Prima ancora del controllo decisivo, in programma venerdì a Napoli a poco più di un mese dal complesso intervento al volto eseguito il 23 novembre. Non resta che attendere il controllo di venerdì, ma volendo attenersi strettamente ai proclami non sfugge un particolare: Victor potrebbe tornare a giocare due mesi prima dei novanta giorni di prognosi iniziale".