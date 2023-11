Cds - Osimhen sta tornando: il viaggio dalla Nigeria è cominciato, attesa per il rientro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen sta tornando. È pronto a rientrare in Italia, per il momento, e poi a compiere gli ultimi passi decisivi verso il ritorno in campo dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale in amichevole: il lungo viaggio da Lagos a Napoli, via Francoforte, è cominciato e ora non resta che attendere l’incastro delle coincidenze e ricominciare un’altra storia di gol. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.