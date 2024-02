Cds - Osimhen sta tornando: viaggio lunghissimo, ecco quando sbarca a Napoli

Victor Osimhen è partito ieri dalla Nigeria e arriverà direttamente a Napoli, via Parigi, di buon mattino

Victor Osimhen è partito ieri dalla Nigeria e arriverà direttamente a Napoli, via Parigi, di buon mattino. Presto, molto presto, dopo un lunghissimo viaggio cominciato ieri a Lagos. Una maratona aerea che si concluderà oggi, a quarantotto ore (o giù di lì) dalla partita in programma sabato al Maradona con il Genoa. Un crocevia fondamentale per la Champions. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il bomber nigeriano sarà a completa disposizione della missione Champions: in campionato e contro il Barcellona. Da sabato e fino all’estate, quando poi si giocherà la partita del futuro.