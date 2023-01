Cds - Ounahi, niente aste: il Napoli aggiunge i bonus e non andrà oltre, le cifre

Definito l'arrivo di Bereszynski, il Napoli continua a lavorare per chiudere adesso (ma in prospettiva giugno) per Azzedine Ounahi

Definito l'arrivo di Bereszynski, il Napoli continua a lavorare per chiudere adesso (ma in prospettiva giugno) per Azzedine Ounahi, il classe 2000 del Marocco rivelazione del Mondiale del Qatar. Secondo il Corriere dello Sport "i colloqui, sempre più frequenti, con il management sono stati indispensabili per tenere stretti i rapporti e provare ad allentare la «tensione» che l’irruzione di Leicester e Olympique Marsiglia hanno inevitabilmente creato.