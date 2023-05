CdS - Piste straniere per il dopo Spalletti: ADL pensa a Luis Enrique

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito alla ricerca del prossimo allenatore del Napoli, dopo la rottura con Spalletti.

"De Laurentiis apre ufficialmente la successione di Spalletti e pensa a Luis Enrique: con l’ex Ct della Spagna si andrebbe avanti con il 4-3-3". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito alla ricerca del prossimo allenatore del Napoli, dopo la rottura con Spalletti.

De Laurentiis ha idee che tiene per sé, le coltiva nel silenzio del proprio terrazzo che guarda i tetti di Roma e immagina l’orizzonte di Napoli: Luis Enrique è quel profilo internazionale che lo ha stuzzicato per un attimo pure un decennio fa, va di 4-3-3 come quella squadra che Spalletti ha reso meravigliosa e poi da Lucio a Lucho in fin dei conti è un attimo. Certe intuizioni, non certo di pancia, gli appartengono: per domare la malinconia dopo l’addio di Sarri; per contenere l’amarezza di un allenatore ch’è «soggetto» di culto, conviene percorrere strategie invitanti, già avviate informandosi delle reali intenzioni di Julian Nagelsmann, inserito immediatamente nel casting, perché ora non ci si può negare. Ma il Bayern, per liberarlo dal contratto fino al 2026, vuole 10 milioni di euro.