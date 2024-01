Cds - Politano può partire: o rinnova a gennaio o chiederà di andare in Arabia

Gli arabi dell’Al-Shabab sono in pressing: offrono 12 milioni al club azzurro e 7 netti a stagione al giocatore per tre anni.

Comincia a diventare seriamente intricato il nodo relativo a Matteo Politano. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2025, s’è bloccata da un po’, dall’estate, e lui a 30 anni attende di scoprire il come e il dove del suo futuro.

Gli arabi dell’Al-Shabab sono in pressing: offrono 12 milioni al club azzurro e 7 netti a stagione al giocatore per tre anni. La priorità di Politano è sempre stata rinnovare, chiudere la carriera esattamente dove si trova, ma gennaio sembra uno snodo cruciale: o rinnova nelle prossime settimane o chiederà di accettare la proposta dell’Al-Shabab.