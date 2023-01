Cds: "Possibile divieto tifosi per Salerno, ma c'è rischio stop trasferte per 2 mesi"

Quali saranno le decisioni dopo gli scontri di domenica sull'A1 tra ultras di Napoli e Roma?

Quali saranno le decisioni dopo gli scontri di domenica sull'A1 tra ultras di Napoli e Roma? L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il Casms ha due strade a disposizione: vietare a romanisti e napoletani le prossime trasferte di La Spezia e Salerno, rinviando al ministro altre valutazioni come la possibilità di un divieto di trasferta per 2 mesi a ciascuna delle due tifoserie (ipotesi su cui si sta discutendo), oppure stabilire che per i fatti di Badia al Pino a decidere sia soltanto il capo del Viminale, che probabilmente un provvedimento lo prenderà anche per dare un segnale al Paese".