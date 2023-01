Cds - Pressing per chiudere subito Ounahi! Idea è bloccarlo ora per giugno, le cifre

Azzedine Ounahi, 22 anni, è il nuovo talento su cui il Napoli ha messo gli occhi per rinforzarsi

Azzedine Ounahi, 22 anni, è il nuovo talento su cui il Napoli ha messo gli occhi per rinforzarsi. La trattativa non è facile anche perché c'è tanta concorrenza. Come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli vorrebbe trovare l’intesa con l’Angers e lasciarlo in prestito per sei mesi. Si parte da una base d'asta di 20 milioni e su di lui oltre al Leicester c'è ora da registrare anche il pressing del Marsiglia.