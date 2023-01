CdS - Pronta l'offerta per Ounahi: il Napoli vuole chiudere subito alle sue condizioni per l'estate, le cifre

E' Azzedine Ounahi dell'Angers il nome caldo per il centrocampo del Napoli. Rivelazione dell'ultimo Mondiale insieme al suo Marocco.

E' Azzedine Ounahi dell'Angers il nome caldo per il centrocampo del Napoli. Rivelazione dell'ultimo Mondiale insieme al suo Marocco, il classe 2000 è pronto a lasciare l'Angers, più la prossima estate che immediatamente, e il club azzurro si mantiene in pole, preparando l'offerta. Da quanto? Le ultime arrivano dla Corriere dello Sport:

"Il Napoli è disposto a chiudere subito per averlo a giugno lasciandolo sei mesi in prestito al suo attuale club, ma tutto ha un prezzo e quello fissato dal Napoli è 15 milioni più bonus, per un totale (massimo) di 20. L’Angers ne ha chiesti 25 sperando di scatenare un’asta (il giocatore piace anche a Leicester e Marsiglia). Il Napoli (con la sua offerta) è pronto".