Cds - Raspadori, lo stop è lungo: rischia di saltare anche Italia-Inghilterra

Più serio del previsto e tempi di recupero lunghi per Jack Raspadori dopo l'infortunio. Come scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante del Napoli dovrebbe saltarle tutte fino alla sosta di marzo e anzi rischia seriamente di disertare anche Italia-Inghilterra, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 in programma proprio al Maradona il 23 marzo. Tra più di un mese: i tempi di recupero dell’infortunio rimediato martedì in allenamento oscillano proprio tra i 30 e i 40 giorni.