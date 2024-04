Cds - Retroscena Calzona: vuole aiutare ADL e il nuovo allenatore del Napoli

L'attuale allenatore del Napoli, Francesco Calzona, ce la sta mettendo davvero tutta per impacchettare questo graditissimo cadeau

L'attuale allenatore del Napoli, Francesco Calzona, ce la sta mettendo davvero tutta per impacchettare questo graditissimo cadeau, la qualificazione in Europa, la quindicesima di fila, prima di andare via dopo il piccolo periodo che dal 21 febbraio gli ha permesso di coronare un sogno.

Lascerebbe una traccia importante, oltre ad aver dato l’anima per una squadra che lui ama da tanto, da Sarri e attraverso Spalletti. Darebbe una soddisfazione alla città, una gioia al presidente che ha creduto in lui e magari, beh, anche una grossa mano a chi verrà dopo di lui. Non si fa che parlare di Conte, di Italiano, di Pioli. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.