Cds - Retroscena Osimhen: rinnovo scatta se non verrà ceduto a fine stagione

vedi letture

>Victor Osimhen va al Galatasaray e l'edizione odierna del Corriere dello Sport svela nel dettaglio i retroscena e alcuni dettagli dell'operazione che si è sviluppata fino a concludersi nella giornata di ieri con l'arrivo del giocatore in Turchia accolto dal calore del pubblico: "Osi al Galatasaray in prestito fino a giugno, con l’intesa di rinnovare dal 2026 al 2027 con il Napoli se non sarà ceduto a fine stagione. Il ds Manna ha ricamato last minute l’unica operazione possibile considerando lo stato delle cose e i mille ostacoli di un percorso ereditato dal passato".