Cds ribadisce: "Con Spalletti è finita! Cena di venerdì è servita solo a comunicare addio"

Tra il Napoli e Luciano Spalletti è finita, stano già scivolando i titoli di coda, è accaduto tutto in fretta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra il Napoli e Luciano Spalletti è finita, stano già scivolando i titoli di coda, è accaduto tutto in fretta, ritrovarsi dal delirio a quel principio d’amarezza che appartiene a qualsiasi «divorzio». Come scrive il Corriere dello Sport, la cena di venerdì scorso ha rappresentato esclusivamente la certificazione di una separazione, la comunicazione della volontà dell’allenatore di abbandonare, nonostante l’accordo da 2.8, e di evitare che il futuro finisse per deteriorare ulteriormente un rapporto umanamente incrinato.